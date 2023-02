Mexicaanse zoodirecteur kocht zeldzame dwerggeiten voor zijn dierenpark, maar serveerde ze als snack op personeelsfeestje

“Deze vier dieren werden geslacht en gekookt in de dierentuin en opgediend als voedsel op het eindejaarsfeest”, zegt Fernando Ruiz Gutierrez, hoofd van het departement voor milieu en natuur aan de Britse krant The Guardian. De schuldige zou de voormalige directeur José Rubén Nava zijn. “Dit bracht ook de gezondheid van de mensen die ze aten in gevaar, omdat deze dieren niet geschikt waren voor menselijke consumptie”, zegt Gutierrez.

Rubén Nava was op 12 januari vervangen als directeur van de plaatselijke dierentuin in de stad Chilpancingo na de dood van een hert daar. Maar ambtenaren zeiden dinsdag dat uit een onderzoek was gebleken dat sommige dieren in de dierentuin in opdracht van Nava waren verkocht, verhandeld of opgegeten. Het is evenwel niet duidelijk of Nava gerechtelijk vervolgd wordt voor deze feiten.