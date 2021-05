Met valstrikken, gif en zelfs jacht: Nieuw-Zeeland gaat egels uitroeien

Egels mogen dan stekels hebben, ze hebben dankzij kinderboeken ook een hoge aaibaarheidsfactor. De autoriteiten in Nieuw-Zeeland beginnen deze zomer toch een campagne om ze op bepaalde plekken in het land radicaal te elimineren, net als ratten.

Egels werden ooit in Nieuw-Zeeland geïmporteerd door Britse kolonisten. Zonder natuurlijke vijanden als vossen of dassen hadden ze het rijk alleen en richtten ze een ware slachting aan onder lokale hagedissen, zeldzame sprinkhanen en verorberden ze allerhande vogeleieren, zoals die van de met uitsterven bedreigde Nieuw-Zeelandse plevier. Bij een autopsie werden er in de maag van één egel 283 zeldzame sprinkhanen gevonden van een soort die alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt.

Gevaar

Volgens de autoriteiten brengt de vraatzucht van de egels ondertussen het Nieuw-Zeelandse ecosysteem in gevaar. De autoriteiten willen nu daarom binnen een jaar 2300 hectare van het Mackensie Basin, in het midden van het Zuidereiland, ‘egelvrij’ maken. Ook de gemeenteraad van Auckland heeft egels tot plaag verklaard, net als ratten. “Het zijn in feite buitengewoon destructieve roofdieren die we absoluut moeten verwijderen”, aldus ambtenaar Tim Lovegrove op de lokale tv. Minstens 20 procent van de eieren van de zeldzame plevier zou verdwijnen in egelbuiken.

Op Nieuw-Zeeland kwamen geen zoogdieren voor. De bijzondere populatie loopvogels, zoals de kiwi’s, is kansloos tegen de egels, katten en ratten die door de mens werden geïntroduceerd. Al honderd jaar geleden werd gewaarschuwd voor de gevolgen en nu is de maat dus vol. Vanaf juli gaan egels dus worden ‘geëlimineerd’ door bejaging, valstrikken en vergif. Dat wordt nog een hele klus richting de publieke opinie, voorziet bioloog Nick Foster. Als het om het uitroeien van ratten gaat heeft niemand daar moeite mee. Maar egels... die kennen we als sympathieke schuifelaars uit de boeken van Beatrix Potter en andere kinderboekenschrijvers.

Onhaalbaar plan

Hoeveel egels eraan moeten geloven, weet niemand. Volgens de lokale media zijn er inmiddels meer egels in Nieuw-Zeeland dan in Groot-Brittannië. Er was zelfs een plan om alle egels levend te vangen en terug te brengen naar Europa, waar de soort juist problemen heeft. Een mooi plan, maar het bleek onhaalbaar vanwege de bioveiligheid, logistiek en de kosten.