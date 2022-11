Met paintballgeweer op wolf schieten blijft voorlopig verboden in Nederland

Het blijft voorlopig verboden om in het Nationale Park De Hoge Veluwe in Nederland met een paintballgeweer op wolven te schieten, om de dieren af te schrikken. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

Handhavers van de Nederlandse provincie Gelderland mochten sinds 27 oktober met paintballgeweren op wolven schieten die “afwijkend gedrag vertonen”. De maatregel was bedoeld om de wolven af te schrikken. De Nederlandse dierenactiegroep Faunabescherming was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter om de maatregel geschorst te zien. De rechter oordeelt nu dat de maatregel onvoldoende onderbouwd is. En dus mag er niet met paintballgeweren op wolven worden geschoten.

Per direct verboden

Omdat handhavers reeds met hun geweren vol verfballetjes op pad waren gegaan, legde de rechtbank op 16 november het schieten toen al per direct stil. Nu is dus beslist dat het verbod standhoudt. De Faunabescherming is “heel erg blij”, zo klinkt het in een reactie. “Het is volledig terecht. We moeten in Nederland mensen niet tegen de wolf beschermen, maar de wolf tegen mensen”, zegt een woordvoerder.

Volledig scherm Wandelaars in het nationaal park De Hoge Veluwe in Nederland. © allwrite

De Faunabescherming opperde dat een deel van het bekende nationale park afgesloten moet worden om de mogelijk te tamme wolf bij mensen weg te houden. Dat gebeurt ook al tijdens de hertenbronst. “Terecht noemt de rechtbank die optie ook als een alternatief voor paintballschieten op het dier”, zegt de actiegroep.

Te dicht in de buurt

De Hoge Veluwe is zelf tégen wolven in het park, omdat die de biodiversiteit in het natuurgebied zouden verstoren. Het plaatste enkele jaren geleden hoge hekken rondom het park om wolven tegen te houden, maar het is de dieren toch gelukt binnen te dringen. Intussen is er een grote roedel aanwezig. De Hoge Veluwe vroeg toestemming aan de provincie om de roedel te mogen vangen of doden, maar dat is vorige week geweigerd door een rechter. “Door dit besluit blijft niet zozeer het park zitten met problemen door de wolf, maar heel Nederland”, aldus de parkdirectie.

Het extra probleem zit ‘m nu bij één of mogelijk meer wolven in De Hoge Veluwe die te tam lijken geworden. Eén dier is al meerdere keren dicht in de buurt van mensen gekomen. In oktober zag de provincie Gelderland dat een wolf heel dicht bij natuurfotografen kwam en later die maand doken er filmpjes op van een wolf dicht bij een racefietser en een gezin met jonge kinderen. Het zou om een tamme, jonge wolf gaan. Met het beschieten met verfballetjes hoopt de provincie dat de wolf weer mensenschuw wordt.

KIJK. Fietser in Hoge Veluwe filmt achtervolging door wolf

De Faunabescherming stelt onder meer dat de jonge wolf slechts nieuwsgierig is en dat dit als normaal gedrag moet worden gezien. Bovendien zou dit gedrag mogelijk door toedoen van bezoekers aan het nationaal park zijn ontstaan. De organisatie vindt paintballen bovendien een verkeerde methode en te gevaarlijk voor de welpen van het wolvenpaar in het park. Het experiment kan ertoe leiden dat een jonge wolf gewond raakt en door de verf op zijn lijf niet meer welkom is bij de roedel.

Niet goed genoeg onderbouwd

De rechtbankbeslissing van vandaag is een voorlopige voorziening in afwachting van een definitieve uitspraak. Begin volgend jaar behandelt de rechtbank in een bodemprocedure het geding dat De Faunabescherming aanspande tegen de provincie Gelderland over het paintballschieten. Een uitspraak in die zaak kan daarna nog maanden duren.

De rechter wees er vandaag op dat het niet haar taak is om zich te mengen in de maatschappelijke discussie over de toekomst van de wolf in Nederland. “Het uitgangspunt in deze zaak is dat de wolf op dit moment een Europese beschermde status heeft en dat een ontheffing om het dier opzettelijk te verstoren goed onderbouwd moet zijn”, aldus de rechter. “Die onderbouwing is nu onvoldoende.”

De rechter neemt de signalen over het afwijkende gedrag van de wolf serieus, maar stelt dat de provincie niet goed duidelijk heeft gemaakt welke incidenten zich precies hebben voorgedaan. Het is ook de vraag of het steeds over dezelfde wolf ging. Ook zijn andere opties dan het paintballgeweer niet goed onderzocht, vindt de rechter. Het geweer is een experimenteel middel. Onduidelijk is, aldus de rechter, of de verfkogels de wolf zullen verwonden en of een verfmarkering zorgt voor verstoting uit de roedel, zoals de Faunabescherming stelt.

Ook bij ons liggen paintballgeweren klaar

Ook in Vlaanderen liggen paintballgeweren klaar om wolven die te dicht in de buurt van mensen komen, te waarschuwen. Een aanleiding om ze te gebruiken is er voorlopig niet, zo schreven ‘Het Belang van Limburg’ en ‘Gazet van Antwerpen’ begin november.

Volledig scherm Wolven in De Hoge Veluwe, archiefbeeld. © RTL

De provincie Gelderland maakt zich intussen zorgen dat de jonge ‘probleemwolf’ in De Hoge Veluwe nu misschien doodgeschoten zal moeten worden. Volgens de provincie zijn er door het besluit van de rechter op dit moment geen middelen meer om het dier af te schrikken in een acute situatie, waarmee doodschieten voorkomen zou kunnen worden.

KIJK. Unieke beelden! Bijna voltallige Limburgse wolvenroedel te zien op camera: “Dertiende welpje heeft manke poot en kon niet volgen”