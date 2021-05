Meer neushoornstropers in Zuid-Afrika door minder strenge reisbeperkingen

Er worden weer meer neushoorns gestroopt in Zuid-Afrika nu de coronamaatregelen minder streng worden. Sinds maart vorig jaar waren er minder stropers, maar in november werd besloten dat er weer meer naar het land gereisd mag worden. Daardoor zien ze nu weer een stijging.

De coronamaatregelen zorgden ervoor dat er minder stropers waren in de nationale parken in Zuid-Afrika. In 2020 werden er 394 neushoorns gestroopt, 30 procent minder dan het jaar ervoor. Het is het laagste aantal sinds 2011.

Maar in november werden de internationale reisbeperkingen versoepeld. Het Wereldnatuurfonds (WWF) merkt een stijging in het aantal stroopincidenten met neushoorns, vooral in het Kruger National Park, een van de grootste nationale parken in Afrika. Het WWF kan wel niet zeggen hoeveel incidenten er plaatsvonden.

Bij het stropen van Neushoorns zijn meestal lokale stropers en internationale misdaadorganisaties betrokken. De hoorns van de dieren worden over de grens gesmokkeld, meestal naar Azië omdat de vraag daar groot is. De stropers gebruiken wrede methodes. Ze schieten op het dier met verdovingspijltjes. Als het verdoofd is, hakken ze de hoorn eraf en laten ze het dier doodbloeden.

De nationale parken doen hun best om stropen tegen te gaan, maar door de pandemie en reisbeperkingen kwamen er weinig toeristen. Als gevolg hebben ze dus ook minder inkomsten en moeten ze hun antistrooppatrouilles minderen.

In juni maakt het ministerie van Milieu in Zuid-Afrika cijfers bekend over het aantal gestroopte neushoorns.