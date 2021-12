Meer dan 200 nieuwe sluipwespen geregistreerd in België en Nederland

Babyoli­fant­je dat halve slurf verloor door stropers­val overleden

De Sumatraanse babyolifant die de helft van haar slurf verloor, is overleden. Het olifantje was één jaar oud. Zondag werd het kalf in kritieke toestand naar de dierenkliniek in Aceh Besar gebracht. De slurf was zwaar toegetakeld door een stropersval en moest deels worden geamputeerd.

18 november