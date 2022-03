Massaal uitsterven dieren en planten zorgt ook voor problemen bij ons: “Als soorten één voor één verdwijnen, ontregelt dat alles”

‘Hank the Tank’, een beer van meer dan 200 kilo, plundert huizen in Californië

De uitzonderlijk grote zwarte beer ‘Hank the Tank’ heeft sinds vorige zomer in minstens 28 huizen in de buurt van Lake Tahoe in Californië ingebroken. Het dier is op zoek naar pizza’s en ander overgebleven voedsel en weegt inmiddels al zo’n 226 kilo, schrijft de New York Times.

22 februari