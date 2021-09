Manege verbiedt paardrijden voor wie te zwaar is: "Paard gaat voor”

De maatregel geldt alleen voor de volwassen leden van het centrum en niemand ontsnapt eraan, hoe je lichaamsbouw ook mag zijn. Doel is om de paarden niet te overbelasten. Dieren die gebruikt worden om te rijden, blijken immers vaak last te hebben van rugklachten.

Geen slechte zaak

Volgens de federatie zelf is dat echter geen zwart-witregel. Brits onderzoek toonde immers aan dat iemand met veel rijervaring van 100 kilogram een paard minder belast dan bijvoorbeeld iemand zonder enige ervaring van 60 kilogram. Desondanks voerde Fenna Westerduin van de KNHS in het Nederlandse actualiteitenprogramma EenVandaag op NPO 1 en NPO Radio 1 aan dat een gewichtseis op zich geen slechte zaak is.

“Mijn eigen man kan goed paardrijden, maar hij is zwaarder geworden in de loop der jaren”, geeft ze toe in het radioprogramma. “Als we een strandrit willen maken, wordt hem weleens een ‘nee’ verkocht. En dat is prima. Want het paard gaat uiteindelijk voor.”