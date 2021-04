Man probeert 35 levende vinken de VS binnen te smokkelen

Buitenland Belg (54) betrapt met 20 exotische vogels in zijn valies in Peru

17 januari Op de luchthaven van Lima in Peru hebben de autoriteiten een Belg gearresteerd die probeerde om een 20-tal exotische vogels het land uit te smokkelen. H. C. (54) had de levende vogels in kartonnen doosjes opeengepropt in zijn valies. Op de zwarte markt zouden ze een hoge prijs moeten opleveren. De Belg riskeert vijf jaar cel.