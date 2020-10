Luna en Lady zijn (veel) te dik en da’s eerder gevaarlijk dan gezellig

Zwaarlijvigheid bij dieren wordt niet uitgedrukt met een body mass index (BMI), maar via body condition score (BCS). De dierenarts bevoelt de hond of kat en zijn of haar vetreserves en geeft een lichaamsconditiescore tussen 1 en 9. Daarbij staan 4 en 5 voor een normaal gewicht. Een score van 6 of 7 betekent zwaarlijvig en 8 of 9 is obees. Elk puntje meer op die schaal gaat gepaard met 10 à 15% extra lichaamsgewicht. “De dikste kat die ik heb gezien woog 13 kilo”, zegt professor dierenvoeding Myriam Hesta (UGent). “En sommige huisdieren wegen dubbel zoveel als hun ideaal gewicht.” In België blijkt 54% van de honden te zwaar en bijna 51% van de katten. Dat is een zorgwekkende evolutie in vergelijking met vijf jaar geleden. Honderd Belgische dierenartsen, die door diervoedermerk Royal Canin bevraagd werden, zien nu vooral meer dikke katten in hun kabinet, tot 55% meer dan vroeger.