Liefst 2 procent van een van ‘s werelds zeldzaamste zebra’s gestorven door aanhoudende droogte in Kenia

Winnaars van 'Bird Photograp­her of the Year' bekend: bekijk hier de mooiste foto’s

De winnaars van de ‘Bird Photographer of the Year 2022' zijn onthuld. Een foto van een alpensneeuwhoen in winterkleed die boven de besneeuwde bergen van Tysfjord in Noorwegen vliegt, wint de hoofdprijs in ‘s werelds grootste vogelfotografiewedstrijd. Fotografen van over de hele wereld stuurden meer dan 20.000 foto’s in voor de wedstrijd, elk met het oog op de hoofdprijs van 5.000 pond (5.700 euro).

11 september