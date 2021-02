Lentetemperaturen halen amfibieën uit winterslaap: trek naar voortplantingspoelen begonnen

Variant van vogelgriep­vi­rus voor het eerst overge­spron­gen op mensen in Rusland

20 februari Een variant van het vogelgriepvirus heeft in Rusland voor het eerst ook mensen besmet. Rusland zegt dat het de Wereldgezondheidsorgasanitie (WHO) op de hoogte heeft gebracht van de "belangrijke ontdekking". Het H5N8-virus werd vastgesteld bij zeven mensen in een pluimveeverwerkend bedrijf in het zuiden van Rusland, waar in december vorig jaar al dieren werden getroffen door een uitbraak.