“Leeuwenkoning van de Serengeti” gedood door jongere rivalen

Een beroemde leeuw die bekendstond als “de koning van de Serengeti”, is gedood door rivalen. Touroperators en bezoekers van het nationale park in Tanzania nemen geëmotioneerd afscheid van “de legende” die leeuw Bob Junior was.

Bob Junior, naar zijn vader die op zijn beurt naar reggaelegende Bob Marley was genoemd, was liefst zeven jaar lang de absolute koning van het bekende Serengeti-park, met de hulp van zijn broer Tryggve.



De leeuwenkoning, lokaal ook Snyggve genoemd, wordt omschreven als “de coolste kat” van het wildpark, die bij vriend en vijand een geduchte reputatie had. Hij was ook erg beroemd bij toeristen; je herkende hem meteen: extreem fotogeniek, met distinctieve zwarte manen en een stoere, machtige blik.

Van de troon gestoten

Maar de koning is niet meer. Hij werd zaterdag gedood door jongere rivalen, in een natuurlijke strijd om de macht. “De jongere leeuwen wilden Bob Junior omverwerpen”, vertelt Serengeti-beschermingsofficier Fredy Shirima aan de BBC. “Een incident als dit gebeurt meestal als het hoofd van de troep oud wordt of soms ook als andere leeuwen niet tevreden zijn met hoe hij de controle voert over het territorium.”

Bob Junior was naar verluidt ongeveer 10 jaar oud. Mannelijke leeuwen in het wild worden zelden ouder dan 10 jaar, onder meer omdat ze gevaarlijk gewond raken bij vechtpartijen. Leeuwinnen kunnen met de steun van de troep een pak ouder worden. In gevangenschap worden leeuwen soms ouder dan 25 jaar.

“Schijnbaar gecoördineerde aanvallen”

Shirima laat weten aan de BBC dat de trouwste compagnon van Bob Junior, zijn broer Tryggve, vermoedelijk ook is gedood. “We proberen dit nog te bevestigen.” Zeker is wel dat ook hij is aangevallen. De Serengeti-beschermingsofficier spreekt van twee afzonderlijke, maar schijnbaar gecoördineerde aanvallen. Bob Junior bood niet veel verzet toen hij uit het niets werd aangevallen en gedood.

Graag gezien

Volgens natuurbeschermers genoot de leeuwenkoning de afgelopen jaren van zijn status als beroemdheid. Hij liet zich graag zien. En hij werd ook graag gezien. Rangers van de Serengeti bereiden nu een speciale begrafenis voor hem voor. En online delen touroperators en toeristen eerbetuigingen aan de gevallen koning. Daarin wordt Bob Junior “legendarisch”, “majestueus” en “iconisch” genoemd.

In de Serengeti, in het noorden van Tanzania, leven in totaal ongeveer 3.000 leeuwen, geeft de BBC nog mee. Het prachtige natuurpark is zeer populair bij zowel lokale als buitenlandse toeristen. Nu begint in het park een nieuwe heerschappij van een nieuwe leeuwenkoning.

Volledig scherm Een groep jonge leeuwen op een rots in de Serengeti in Tanzania. Beeld ter illustratie. © Simon Dannhauer - stock.adobe.co