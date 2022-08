Leeuw doodt man in dierentuin Ghana

Schrijnen­de beelden tonen waarom Engelse boerin 26 weken celstraf krijgt voor verwaarlo­zing van meer dan 200 dieren

In Engeland is een boerin die meer dan tweehonderd dieren verwaarloosde, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 weken. De vrouw mag ook geen dieren meer bezitten in de toekomst. Heel wat dieren waren uitgemergeld, ziek of zaten vol parasieten. Verschillenden onder hen moesten afgemaakt worden of overleefden de pogingen om hen te redden niet. De meeste dieren verkeren intussen opnieuw in goede gezondheid en hebben een nieuwe thuis gekregen.

