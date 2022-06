Langste python buiten natuurlijke habitat ooit gevonden in Florida

Zuid-Florida kampt al decennialang met een pythonprobleem. De donkere tijgerpython (python bivittatus) is inheems in Zuidoost-Azië, maar vond in de jaren 70 van vorige eeuw ook zijn weg naar Florida. Dat gebeurde waarschijnlijk via de handel in exotische dieren. Sindsdien hebben ze zich daar in het wild massaal voortgeplant en zijn ze daar dus een invasieve soort. Ze hebben het ecosystemen in Zuid-Florida veranderd door zich tegoed te doen aan een grote verscheidenheid van inheemse soorten.