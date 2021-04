Laatste van 9 giraffen gered van zinkend eiland in Kenia

Negen giraffen die gestrand waren op een ondergelopen eiland in Kenia, zijn in veiligheid gebracht. De laatste dieren, een kalfje dat in december op het eiland geboren werd en haar mama, maakten vorige week de trip naar veiligere oorden op het Keniaanse vasteland. Een hoop giraffen van een eiland krijgen? Dat is natuurlijk niet zo simpel. Het levert dan ook heel opvallende beelden op.

Negen bedreigde Rothschildgiraffen staan eindelijk weer veilig met hun poten op de grond. De reddingsactie om de dieren te redden begon 15 maanden geleden, nadat stijgend water na hevige regenval in het begin van 2020 voor overstromingen zorgde rond het Keniaanse meer Lake Baringo.



Intussen blijven de waterstanden er verder stijgen en is het eiland in het meer waarop de groep giraffen leefde, Longicharo, letterlijk aan het zinken. De dieren kwamen vast te zitten op een verdwijnend eiland met een slinkende voorraad voedsel.

GiRaft

Toen verschillende ngo’s hoorden over de hachelijke giraffensituatie bedachten ze samen een plan. De samenwerking resulteerde in het maken van een speciale boot - met de welklinkende naam ‘GiRaft’ - en de creatie van een veilige plek van 4.400 hectare groot voor de dieren in een afgesloten reservaat op het vasteland.

Eén voor één werden de giraffen met de GiRaft van het ondergelopen eiland naar hun nieuwe thuis gebracht. Dat was telkens weer een echt huzarenstukje. Eerst moesten rangers de dieren een tijd rustig laten wennen aan de vreemde boot die hen kwam ophalen. Daarom werd er een geregeld en geduldig wat lekkers in de dobberende schuit gelegd, zodat de dieren het gewoon raakten om vrijwillig op en af het ding te stappen.

Volledig scherm Een giraf stapt op het eiland Longicharo op de schuit die het dier naar een reservaat op het vasteland brengt. © AP

Noella

In december 2020 maakte het allereerste dier ook echt de boottocht naar het reservaat in het Ruko Community Conservancy. Vorige week, op 12 april, eindigde de missie met de allerlaatste giraf die wiebelend aan boord van de GiRaft stapte en wat later enthousiast het reservaat in liep. Hekkensluiters van dienst waren kalfje Noella en haar mama Ngarikoni. Noella werd rond kerst geboren op het eiland. Reddingswerkers moesten wachten tot het diertje sterk genoeg was om de reis te maken.

“Er was een gevoel van grote urgentie om deze redding tot een goed einde te brengen”, zegt David O’Connor van Save Giraffes Now. “Giraffen ondergaan een stille vorm van uitsterving, dus alles wat we kunnen doen om hen te beschermen, heeft zin. Deze redding is een belangrijke stap om het overleven van deze soort te ondersteunen.”

Volledig scherm Kalfje Noella loopt het vasteland op na transport op de GiRaft van het eiland Longicharo. © AP

Belangrijk

Bescherming van déze groep was met name belangrijk, want er zijn nog maar weinig Rotschildgiraffen wereldwijd. Vandaag de dag zijn er minder dan 3.000 van deze giraffen over in Afrika, met slechts zo’n 800 dieren in Kenia, zegt Save Giraffes Now. Intussen zitten de negen giraffen herenigd op hun nieuwe plek, waar ze volgens de rangers gezond en gelukkig leven. Zij zien nu al verbetering in de gezondheid van de dieren.

“Niet alleen heeft dit baanbrekende project deze giraffen gered, het betekent ook hun herintroductie op het vasteland voor het eerst in 70 jaar tijd”, laat O’Connor nog weten. “Deze redding is ook daarom een belangrijk succes.” Op lange termijn hopen de reddende organisaties andere Rotschildgiraffen uit andere delen van Kenia bij de groep in het reservaat te voegen. Zo hopen ze een gezonde populatie giraffen te krijgen. De dieren zouden dan later vrijgelaten kunnen worden in het grotere natuurgebied buiten het reservaat.

Volledig scherm Beelden van de speciale reddingsactie. © AP