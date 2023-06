Krokodil blijkt zwanger te zijn... van zichzelf

Voor het eerst is een krokodil geïdentificeerd die zichzelf zwanger heeft gemaakt, dat schrijft de Britse omroep ‘BBC News’. Het dier in kwestie leeft in een dierentuin in Costa Rica. Ze verwekte een foetus die 99,9 procent identiek was aan haarzelf.

Maagdelijke voortplanting werd al eerder vastgesteld bij bepaalde vogel- en vissoorten en andere reptielen, maar nog nooit bij een krokodil. Volgens wetenschappers hebben ze deze vaardigheid geërfd van hun voorouders: dinosaurussen zouden ook in staat geweest zijn om zichzelf te reproduceren zonder een partner.

In 2018 legde de toen achttien jaar oude krokodil het ei. De foetus werd echter doodgeboren en kwam dus niet uit. Het dier werd al sinds ze twee jaar was apart gehouden van andere krokodillen. Toen ze dus onbevlekt zwanger bleek te zijn, was de verbazing groot. Het wetenschappelijke team van de zoo nam daarom contact op met Amerikaanse experts gespecialiseerd in maagdelijke geboortes.

Weinig onderzoek

Uit hun onderzoek – waarbij ze de foetus analyseerden – blijkt nu dat deze meer dan 99,9% genetisch identiek was aan zijn moeder, wat bevestigt dat de foetus geen vader had. Volgens de onderzoekers, die hun bevindingen neerpenden in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Biology Letters’, komen maagdelijke geboortes eigenlijk vaker voor bij krokodillen. Maar omdat er nog niet actief onderzoek naar gedaan werd, bleven ze tot nu toe onopgemerkt.

Daar zijn volgens de wetenschappers twee verklaringen voor. Ten eerste is het niet ongewoon dat reptielen in gevangenschap eieren leggen. Doordat ze geïsoleerd leven van mogelijke partners, worden deze eieren meestal als niet-levensvatbaar beschouwd en weggegooid. Zo kunnen er heel wat maagdelijke eieren in de vuilbak belanden.

Ook kunnen maagdelijke geboortes plaatsvinden bij vrouwelijke krokodillen die wel leven met een mannetje. Daardoor kan er al snel vanuit gegaan worden dat de foetus van twee partners is en dus niet ‘maagdelijk’ tot stand is gekomen.

Met uitsterven bedreigd

Waarom parthenogenese – de wetenschappelijke benaming voor het fenomeen – precies voorkomt, is nog niet helemaal duidelijk. Eén theorie is dat sommige dieren in staat zijn dit te verwezenlijken wanneer ze op het punt van uitsterven staan. “Dit nieuwe bewijs biedt prikkelende inzichten in de mogelijke voortplantingsmogelijkheden van uitgestorven verwanten van krokodillen, met name de dinosauriërs”, concluderen de wetenschappers.

KIJK OOK. Hartverwarmende beelden tonen een ontvoerde baby-ezel die na weken weer herenigd is met zijn baasje