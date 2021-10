Koala's in Australië krijgen vaccin tegen geslachtsziekte chlamydia

Australië telt momenteel naar schatting minder dan 58.000 koala’s. Dat waren er in 2018 nog meer dan 80.000. Vooral in de staat New South Wales, waar door branden veel bossen verloren zijn gegaan en koala’s zijn omgekomen, leven er nu minder dan drie jaar geleden. Daar is de afname met 41 procent het grootst.

In sommige regio’s van Australië heeft meer dan de helft van de koala’s chlamydia, zo blijkt uit onderzoek. De ziekte kan leiden tot zeer pijnlijke urineweginfecties, maar ook tot blindheid en - erger nog - tot de dood. Om ervoor te zorgen dat de populatie niet verder krimpt, is een proef van start gegaan waarbij ongeveer vierhonderd koala’s een vaccin tegen de geslachtsziekte chlamydia hebben gekregen.

Chlamydia is seksueel overdraagbaar en kan ook door koalavrouwtjes doorgegeven worden aan hun jongen. De vaccinatie moet de dieren beschermen tegen de ziekte. Chlamydia kan behandeld worden met antibiotica, maar onderzoekers hopen dat het vaccin het aantal besmettingen drastisch inperkt. Naast het vaccin krijgen de koala’s ook een microchip ingeplant, waarna ze weer worden uitgezet in het wild.

Koala’s leven in het oosten van Australië, vooral in eucalyptusbossen. Doordat hun leefomgeving verandert, niet alleen door menselijk handelen maar ook door bijvoorbeeld bosbranden, komt de diersoort steeds vaker in de problemen. De Australische regering werkt aan een herstelplan, waarbij de status van de koala wordt aangepast van kwetsbaar naar bedreigd. Het concept is in juni voorgelegd aan de inwoners van de staten New South Wales, Queensland en het gebied rond hoofdstad Canberra.