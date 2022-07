Klimaatopwarming brengt nieuwe diersoorten naar ons land: “Er staat een nieuwe processierups voor de deur”

Stijn (37) en zijn gezin werden verliefd op Colombia: “Het is hier niet gevaarlij­ker dan in Brussel”

Velen mijmeren er weleens over, maar weinigen durven het: hun hebben en houden achterlaten om een nieuw leven in het buitenland op te bouwen. Stijn Jansen (37) had op zijn beurt nooit gedacht dat hij met zijn vrouw en zoontje in Medellín zou wonen en werken, de tweede grootste stad van Colombia. “We zijn hier bij toeval terechtgekomen. Maar it was meant to be.”

24 december