Kleine giraf geboren in Pairi Daiza: dit zijn de eerste beelden van het jong

In dierenpark Pairi Daiza is vanmorgen een giraf geboren. Het kleintje kwam om 4.09 uur ter wereld, meet 150 centimeter en is ongeveer 70 kilogram zwaar. Het geslacht is nog niet vastgesteld, maar volgens Pairi Daiza eet het jong alvast goed.

De baby behoort toe aan Oliver (6 jaar) en Juul (12 jaar) en is al het tweede jong van het koppel. Iets meer dan twee jaar geleden werd grote zus Zuri geboren in Pairi Daiza.

Tatiana Sgalbiero, hoofd van het verzorgingsteam voor grote zoogdieren: “We hadden Juul in hetzelfde binnenverblijf gezet als haar dochter Zuri en de kleine Polépolé (21 maanden), die onlangs uit een dierentuin in het Nederlandse Emmen overkwam. Het is geruststellend voor een vrouwtje om omringd te zijn door haar familie wanneer ze op het punt staat te bevallen. En het is belangrijk dat de groep bij de geboorte aanwezig is, zodat de pasgeborene onmiddellijk wordt opgenomen.”

Vader

Om veiligheidsredenen was vader Oliver gescheiden van de vrouwtjes door een tussenschot. Hij kon de geboorte wel zien. Vanaf de eerste minuten verwelkomden de vrouwtjes de pasgeborene.

Giraffen hebben een draagtijd van bijna 15 maanden. Juul begon rond 2.30 uur met de bevalling en na minder dan 2 uur verliep de geboorte snel. De giraf was in minder dan een uur op de been.

Alicia Quievy, dierenarts: “Juul is een goede moeder. Vanaf de eerste minuten stelde haar gedrag ons gerust. Toen de kleine giraf eenmaal op de been was, begeleidde ze hem om hem te laten drinken en stelde ze hem voor aan de kleine Zuri en Polépolé. We houden de groep goed in de gaten, want net als in de natuur zijn de eerste dagen van een pasgeborene altijd delicaat.”

De groep giraffen in Pairi Daiza telt nu vijf dieren.

De giraf wordt door de IUCN geclassificeerd als een “kwetsbare” diersoort.