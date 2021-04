Kinderen voetballen met jonge duifjes in een doos: “Het is te triest voor woorden”

Nog nooit zo’n lange periode zonder corrida's: Spaanse vechtstie­ren­fok­kers op rand van faillisse­ment

6 april De coronapandemie in Spanje spaart ook de sector van de stierengevechten allerminst. Sinds Europa vorige lente in lockdown ging, zijn de arena’s desolate plekken. Zo’n lange periode zonder stierengevechten is ongezien in de Spaanse geschiedenis. Zelfs in oorlogstijd gingen de corrida’s door, weet InSpanje. De vechtstierenfokkers dreigen door de stilstand massaal financieel kopje-onder te gaan.