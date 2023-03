KIJK. Zeldzame zeehond uit de Noordpool geboren op Nederlands strand, dat direct dagen wordt afgesloten

Op het strand van het Nederlandse Vlieland is maandag een klapmutsjong geboren, dat is een zeldzame zeehondensoort die normaal gesproken vooral rond de Noordpool en Groenland voorkomt. Een deel van het strand aan de westkant van het eiland is afgesloten door de politie en het leger om de dieren rust te geven.

Bioloog Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen legt bij het ‘Algemeen Dagblad’ uit dat de geboorte uniek is. “De afgelopen tien jaar hebben we al wel drie verzwakte klapmutsen in Nederland opgevangen. Bijzonder nu is dat een gezonde zwangere klapmuts hier is aangekomen en bevallen. Dat is voor zover wij weten nog nooit eerder gebeurd in Nederland. Mogelijk is dit zelfs de eerste geboorte in Europa.”

25 kilo op 4 dagen tijd

Voorlopig lijkt alles goed te gaan met moeder en kind. Opvang hoopt het zeehondencentrum nu vooral te vermijden. Daarom hebben de politie en het leger een deel van het strand zeker vier dagen afgesloten.



De zoogtijd van de klapmuts duurt vier dagen, een van de kortste van alle zeehondensoorten. “Klapmutsen zijn voor zeehonden recordhouders in kortste moederzorg”, aldus Van Dijk nog bij ‘NOS’. “In die vier dagen eet de moeder zelf niets, alle zorg gaat naar de pup. De pups komen in die vier dagen gemiddeld zo’n 25 kilo aan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Normaal vasten en ijs likken

Na de zoogtijd laat de moeder het jong met rust en vertrekt ze. Voor de achtergelaten pup volgt een periode van vasten, waarbij het kleine beestje af en toe wat vocht binnenkrijgt via het ijs waar het normaliter op ligt. Daarna ga het dier op jacht in de open wateren van de poolstreek.

In de poolstreek ligt een pup soms wekenlang alleen op het ijs, zichzelf voedend door van het ijs te likken, aldus Van Dijk. “Op een gegeven moment krijgen ze dan zo’n honger dat het instinct activeert en ze uit zichzelf het water in gaan om te jagen.” Deze omstandigheden ontbreken natuurlijk in onze contreien. “Daarom vragen we aan strandgangers om de klapmutsen met rust te laten. Het jong lijkt alleen wat te slapen, maar er vinden allerlei cruciale processen plaats die niet verstoord mogen worden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat als het mis gaat?

Momenteel hebben de twee klapmutsen op het strand van Vlieland op het eerste zicht geen extra zorg nodig. Maar hoe gaat het over een paar dagen met de pup? Van Dijk benadrukt bij NOS dat er alleen wordt ingegrepen als het echt niet anders kan. “Als de pup in de problemen komt, vangen we het dier uiteraard op. We hebben ervaring met klapmutsen. Waar we ook aan denken is, als het wel goed gaat met de pup maar hij heeft een zetje nodig in de goede richting, om het dier te vangen en zelf wat verder op de Noordzee uit te zetten.”

Trainingsterrein

De zeehonden liggen in de buurt van een trainingsterrein van de Nederlandse Luchtmacht en de politie, de Vliehors Range. De politie en de Luchtmacht willen het leven van de klapmutsen niet verstoren, meldt Defensie. Ze gaan wel door met trainen, maar houden rekening met de zeezoogdieren.

Volledig scherm De pasgeboren Klapmuts met moeder. © Gerard Koster Joenje, vlielandplaatjes.nl.

Op de rode lijst

De klapmuts staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten van natuurorganisatie IUCN (The International Union for Conservation of Nature). De soort staat aangemerkt als “kwetsbaar”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK OOK. Onlangs werden er bij ons enkele geredde zeehondjes opnieuw vrijgelaten in het wild

KIJK OOK. Opvallende beelden van januari, toen een zeehond werd gespot aan het Antwerpse MAS