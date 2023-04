KIJK. Wetenschappers filmen vis op recorddiepte voor de kust van Japan

Hartverwar­mend: verlamde kat Dyson kan dankzij op maat gemaakt loopkarre­tje weer lopen

Sinds februari logeert kat Dyson bij Gertjan (26) en Louise (24) in Antwerpen. Zijn verblijf is slechts tijdelijk, maar snel zal hij niet vergeten worden. Dyson is namelijk verlamd aan zijn achterste poten, waardoor hij zich enkel kan voortslepen met zijn voorste poten. Gertjan besloot het gewonde katje te helpen. Het resultaat is hartverwarmend: Dyson kreeg zijn eigen op maat gemaakte loopkarretje en kan na maanden al lopend weer op ontdekking gaan.