KIJK. Na vijf ellendige jaren in verlaten zoo: “eenzaamste leeuw ter wereld” aangekomen in wildreservaat in Zuid-Afrika

Eindelijk. De eenzaamste leeuw ter wereld is vrij. Na vijf ellendige jaren alleen in een betonnen kooi in een godvergeten gesloten zoo ergens in Armenië, heeft leeuw Ruben een nieuwe thuis. Het dier geeft zijn grote ogen volop de kost in een wildreservaat in Zuid-Afrika. Hij ziet er voor het eerst in jaren soortgenoten, voelt eindelijk gras onder zijn voeten. Ruben laat het zich welgevallen. En elke dag klinkt zijn brul, die hij zo lang kwijt was, een beetje luider.

Je moet maar het kortste lotje trekken van ‘‘s werelds eenzaamste leeuw’. Maar leeuw Ruben was het. Hij was het enige nog overgebleven dier in een verlaten private zoo in Armenië die vijf jaar geleden de deuren sloot na het overlijden van de eigenaar. Voor alle andere dieren in de zoo werd in de jaren daarna een nieuwe thuis gevonden. Maar geen enkele van de locaties had een plekje voor Ruben.

Het machtige roofdier bleef als enige achter. Vijf lange jaren spendeerde Ruben zijn dagen in een veel te krappe kooi, op een betonnen vloer. Door ondervoeding en een gebrek aan beweging ging zijn gezondheid zienderogen achteruit. En aangezien er geen enkele soortgenoot was om mee te communiceren, stopte Ruben met brullen. Eenzaamheid maakt stil.

Volledig scherm Leeuw Ruben. © Animal Defenders International

Moeite met lopen

“Leeuwen zijn de meest sociale van de grote katachtigen, ze leven in grote familietroepen in het wild", zegt Jan Creamer van dierenrechtenorganisatie Animal Defenders International (ADI). “Het moet dus werkelijk verschrikkelijk zijn geweest voor Ruben om al die tijd geen enkel contact of communicatie te hebben met andere leeuwen.” Bovendien kampt het ongeveer 15-jarige dier door zijn opsluiting, slechte voeding en gebrek aan lichaamsbeweging met spondylitis, een ontstekingsziekte die ervoor kan zorgen dat botten samensmelten. De poten van Ruben zijn daardoor erg zwak. De leeuw heeft moeite met lopen en zijn ruggengraat is gebogen.

Kopzorgen

Gelukkig voor Ruben zette ADI wel alles op alles om hem te redden toen de organisatie over zijn situatie leerde. In december vorig jaar werd de leeuw al verkast naar een berenreservaat in de buurt van de Armeense hoofdstad Jerevan. Daar kreeg hij wat meer ruimte, betere verzorging en een gezond dieet. Het was een tussenstap, voor de echte vrijheid. Maar de afgelopen maanden waren maanden vol kopzorgen voor het team van ADI.

Volledig scherm Leeuw Ruben in Yerevan. © Animal Defenders International

“We konden maar geen vluchten voor hem regelen in Armenië. We begonnen echt te vrezen dat hij daar vast zou blijven zitten.” Maar de aanhouder wint. De organisatie is heel dankbaar dat Qatar Airways Cargo uiteindelijk hulp bood, met zijn liefdadigheidsinitiatief WeQare.

Eindelijk het vliegtuig op

Op 22 augustus kon de grote verhuisoperatie eindelijk van start gaan. Twee vluchten - eerst naar Doha en dan naar Johannesburg - en een hoop geregel en gedoe later, is Ruben op zijn eindbestemming, 8.000 kilometer verderop: een groot wildreservaat in Vrijstaat, Zuid-Afrika. Een thuis in zijn natuurlijke habitat. Een thuis voor altijd. (Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Beelden van de grote verhuisoperatie van leeuw Ruben vorige maand. © Animal Defenders International

Volledig scherm © Animal Defenders International

Volledig scherm © Animal Defenders International

Emotionele eerste stapjes

De eerste stapjes van Ruben uit zijn reiskist in het reservaat waren bijzonder ontroerend voor het team. “Hem zien stappen over het gras, hem de stemmen van zijn eigen soort zien horen, de Afrikaanse zon op zijn rug... We moesten allemaal huilen”, zegt Creamer.

Volledig scherm © Animal Defenders International

Volledig scherm Leeuw Ruben. © Animal Defenders International

Ongelofelijke veerkracht

De organisatie laat weten dat Ruben momenteel volop aan het wennen is en nog een lange revalidatie te gaan heeft na zijn eenzame jaren in de dierentuin. Maar hij doet het gewéldig. Toen Ruben aankwam, stond hij nog enorm te wiebelen op zijn zwakke poten. Nu al zien ze daar in Zuid-Afrika een verschil. Deze grote kat toont een ongelooflijke veerkracht.

Volledig scherm © Animal Defenders International

“Zijn hele houding is veranderd. Zijn gezicht is ontspannen en niet langer angstig”, zegt Creamer. “En zijn vastberadenheid om te stappen, is inspirerend. Als hij struikelt of valt, staat hij gewoon weer recht en gaat hij verder.” Ruben toont zich ook een speelse leeuw. Op beelden is te zien hoe hij guitig de aanval inzet op een bokszak met kattenkruid. Hij begint zelfs zijn brul terug te krijgen, nu hij weer omringd wordt door andere leeuwen. “Zijn ochtendgeroep klinkt elke dag wat luider, nu hij zijn vertrouwen begint terug te winnen.”

Volledig scherm © Animal Defenders International

“Oude krijger”

“We verwonderen ons allemaal over de moed van deze gehavende oude krijger, die zichzelf koppig op zijn wiebelige benen voortduwt en speelt met zijn speelgoed”, aldus de organisatie.

Voorzitster Creamer noemt het “ronduit indrukwekkend”. “We weten dat het nog een lange weg wordt en dat hij nog heel veel verzorging nodig heeft. Maar deze start van zijn nieuwe leven... Het kon niet beter beginnen.”

Volledig scherm © Animal Defenders International

