KIJK. Haai schrikt toeristen op in bekende Spaanse badplaats

HLN insectenzo­mer neemt vliegende start: al 247.000 insecten digitaal gevangen in Vlaanderen

Welke insecten kruipen of vliegen in jouw tuin of buurt? Dat is de vraag die HLN deze zomer wil beantwoorden samen met jullie. Ondertussen staat de teller op 247.000 insecten. Zoveel insecten zijn er al digitaal gevangen in Vlaanderen in amper 2 weken tijd. Het gaat hier maar liefst om 3900 verschillende soorten. Een succesvolle start van de insectenzomer. “Zo’n enthousiasme hadden we niet verwacht”.