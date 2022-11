KIJK. Duizenden dode vissen drijven aan wateroppervlak in Braziliaans Amazonegebied

‘Babypraat’ tegen katten belache­lijk en zinloos? Studie bewijst het tegendeel

“Wie is er vandaag braaf geweest? En wat ben jij een mooie kat.” Veel baasjes zullen dit niet graag toegeven, maar we praten vaak tegen onze katten alsof het kleine kinderen zijn. Toch is dat niets om je over te schamen. Integendeel, katten zijn zich er wel degelijk van bewust dat we ze rechtstreeks aanspreken. Bovendien zou ‘babypraat’ tegen je kat zelfs jullie band versterken. Dat blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in het vakblad ‘Animal Cognition’.

