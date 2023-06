KIJK. Belgische activiste hardhandig aangepakt nadat ze stierengevecht verstoort in bomvolle arena

De Belgische dierenrechtenactiviste Christina de Leu is samen haar Nederlandse collega Peter Janssen zwaar aangepakt toen ze afgelopen weekend een stierengevecht verstoorden in het Portugese Santarém. De twee sprongen over twee omheiningen en renden het middenplein van de bomvolle arena op om te protesteren tegen onnodig dierenleed.

De actie van de ‘Vegan Strike Group’ vond zaterdag plaats, in het hart van de Portugese stierenvechtindustrie. 10 juni is een nationale feestdag in Portugal waardoor de arena tot de nok toe gevuld was.

Op beelden die de dierenrechtenactivisten maakten en deelden met HLN, is te zien hoe de Leu (uit Ottignies-Louvain-la-Neuve in Waals-Brabant) en Janssen vanop de publiekstribune over twee omheiningen springen, het middenplein oplopen en hun shirt uittrekken. Op hun lichaam staan slogans die oproepen om het “bloedvergieten” te stoppen. Ze proberen ook spandoeken te tonen.

Trap

Vrijwel meteen komt echter personeel toegesneld dat de twee hardhandig tegen de grond werkt. Janssen krijgt daarbij zelfs een trap tegen zijn lichaam. Vervolgens worden ze weggesleurd.

Vier uur lang zaten de Leu en Janssen daarna met handboeien om op het politiebureau. “We kregen niets tegen de pijn. Later moeten we nog voor de rechter verschijnen en we riskeren een stevige boete”, vertelt Janssen.

Volledig scherm © Vegan Strike Group

Hij raakte gewond aan het hoofd en bloedde lelijk. “Christina is in haar vagina getrapt”, vertelt hij. “Echt vreselijk. Ze hebben haar meegetrokken, maar ze houdt er gelukkig geen verwondingen aan over. Ach, de pijn die ik voel is te verwaarlozen in vergelijking met de pijn, het leed en de stress van de stieren en de paarden in de arena's. We gaan door tot alle stierengevechten stoppen.”

Dolfinarium

Zondagochtend al volgde een nieuwe actie, deze keer in een dolfinarium in Albufeira, in het zuiden van Portugal. Ook daar verstoorden de twee activisten een show, deze keer door in het water te duiken. “Omdat het zolang duurde voordat de politie kwam, is de show niet verdergegaan en moesten de volle tribunes ontruimd worden”, aldus Janssen. “Mensen moeten begrijpen dat deze prachtige, intelligente zeezoogdieren geen clowns zijn en recht hebben op een leven in vrijheid. Een betonnen bassin is geen plek om hun hele leven door te brengen.”

De ‘Vegan Strike Group’ komt al tien jaar op voor de rechten van dieren in de amusementsindustrie. De dierenrechtenorganisatie staat bekend om haar directe manier van strijden. Acties worden georganiseerd op de plaats waar het dierenleed plaatsvindt.