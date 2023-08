KIJK. Baby Moby Dick? Zeldzame witte walvisbaby gefilmd bij Australië

De video werd 28 juli op Facebook gezet door Jaydyn Mathewson, een amateur dronebestuurder. Hij maakte de beelden aan de kust van New South Wales, in het westen van Australië. Tussen juni en augustus, winter in het Zuidelijk Halfrond, zwemmen vele duizenden bultruggen van Antarctica naar de turquoise, warmere wateren bij het kleinste continent om de koude maanden door te komen.

Het witte bultrugkalfje, begeleid door de moeder.

Moby Dick

Het is niet de eerste keer dat er deze (Australische) winter witte bultruggen worden gezien. Enkele weken eerder deelde Wally Franklin van natuurorganisatie ‘The Oceania Project ook al beelden van een piepjonge witte bultrug. Volgens Franklin, die zich al tientallen jaren inzet voor de bescherming van de enorme zoogdieren, was het walvisje waarschijnlijk pas enkele dagen oud.

Met hun spierwitte huidskleur doen de jonge walvisjes doen denken aan Moby Dick, de fictieve walvis die door schrijver Herman Melville werd vereeuwigd in zijn roman met dezelfde naam in 1851. In dat boek probeert de maniakale kapitein Ahab wraak te nemen op een agressieve witte walvis die zijn been had afgebeten.

Maar waar de fictieve Moby Dick een potvis was, gaat het bij deze kalfjes om bultruggen, bekend als goedaardige en intelligente walvissen die op grote afstanden door middel van complexe ‘liederen’ met elkaar communiceren. Bultruggen kunnen tot ruim twaalf meter lang worden en hebben een mogelijke levensverwachting van meer dan vijftig jaar.

Goed nieuws

Volgens Franklin gaat het hoogstwaarschijnlijk niet om albino walvisjes, maar de iets minder zeldzame lichtere variatie op de normaliter, vooral donkergrijs gekleurde huid van jonge bultruggen. “Ze worden geboren met een huidskleur die zeer licht en wittig lijkt in het licht, waardoor ze abusievelijk voor albino's worden aangezien”, zei de walvisexpert tegen wetenschappelijke website ‘Live Science’.

Albino's of niet, het feit dat er de afgelopen tijd meerdere witte walvisjes zijn gezien bij Australië is volgens de website goed nieuws. Waar de bultruggen in de jaren zestig van de vorige eeuw bijna waren uitgestorven door de walvisvaart, heeft strenge bescherming gezorgd voor een explosieve toename van de dieren in de afgelopen halve eeuw. Daardoor wordt ook de kans op het zien van een wit walvisjong elk jaar steeds groter.