Kattenliefhebbers in de bres voor illegaal middel tegen dodelijk virus: “Het was een Chinees medicijn of Millie zien sterven”

De federale gerechtelijke politie onderzoekt de handel in een illegaal medicijn tegen het FIP-virus. Dat virus is verwant met het bekende menselijke coronavirus en dodelijk voor katten. Radeloze kattenbaasjes over heel België wenden zich tot een Facebookgroep waar een illegaal Chinees medicijn wordt verkocht. Maar het verhaal is complex, want volgens de wetenschap is het medicijn zeer effectief tegen het FIP-virus. Drie kattenliefhebbers getuigen hoe het medicijn hun kat kon redden. Want zelfs dierenartsen raden het aan. Maar waarom is het dan illegaal?