Kat Larry viert 10-jarig jubileum als officiële muizenjager van Downing Street 10

Waarom een weekje vrieskou geen probleem is voor fauna en flora

8 februari “Dieren en planten ondervinden weinig tot geen last van een weekje sneeuw en vorst in februari”, zeggen experts. “Sterker nog: zachte winters kunnen pas echt voor problemen zorgen.” Waarom deze winterprik volgens experts van Natuurpunt en de Plantentuin van Meise niet per se slecht nieuws is voor de meeste planten en dieren.