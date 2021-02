Jonge chimpansee plots overleden in Beekse Bergen

Uitgebreid onderzoek bracht aan het licht dat hoofdletsel de oorzaak is van de dood van Gerrit, meldt het dierenpark in een bericht op Facebook. Het is niet bekend hoe de chimpansee dit heeft opgelopen. De aap werd in november 2017 nog maar geboren en was dus ruim drie jaar oud. In gevangenschap kunnen chimpansees ongeveer 50 jaar oud worden.