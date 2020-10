Jean-Claude Van Damme redt drie maanden oude puppy van dodelijk spuitje

Gent Sir James, de meest avontuur­lijk kater van het land: “Ik pak hem overal mee naartoe, zelfs naar festivals”

15:16 Sir James moet één van de meest avontuurlijke katten van Gent zijn. De kater reist overal mee naartoe: op de motor, naar festivals, op café, in het bos. Meestal heeft hij een leiband aan, maar als het veilig is kan zijn baasje Sander Boone (28) hem gewoon loslaten. De poes gaat nooit ver weg. “Het is een heel avontuurlijk en sociaal dier. Een feestje in het park of een cafébezoek, hij gaat gewoon mee.”