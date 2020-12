Je meubilair beschermen tegen je hond of kat: met deze tips blijft de schade beperkt

Laten we vooropstellen dat een huisdier nu eenmaal wat viezigheid of zelfs schade met zich meebrengt. Dat moet je grotendeels accepteren, laten mensen met een huisdier massaal weten, na een online oproep van onze collega’s van AD.nl.

Laura Scheffer, de eigenaar van een gigantische Duitse Dog, pakt er dagelijks de stofzuiger bij en vindt dat geen probleem. “Je weet dat je er werk aan hebt, maar je krijgt er ook veel voor terug.” Liesbeth van Duijn heeft haar leren zetel pas vijf jaar, maar de nagelafdrukken staan overal in. “Ik heb het inmiddels opgegeven”, zegt zij over het disciplineren van haar twee lieve, maar sloopgrage katten.

Stof

Wel kun je goed anticiperen op de situatie, menen de ervaringsdeskundigen. Door bijvoorbeeld de zetel en vloer te beschermen met een plaid. Sommige mensen kiezen bewust voor niet al te prijzig meubilair en wat dat betreft is er keuze genoeg, tipt de Nederlandse Ellen Maat-de Kruijf. De honden- en katteneigenaar tikt jaarlijks een nieuwe, goedkope zetel op de kop via bijvoorbeeld Marktplaats.

Anderen kiezen voor stoffen die makkelijk zijn schoon te houden. Marja Middeldorp, Nederlands bekendste schoonmaker, adviseert aan mensen met een hond of kat om weg te blijven van linnen en katoen. Deze materialen staan erom bekend snel vocht op te nemen en zijn daarom moeilijk proper te houden. Zelf zou Middeldorp gaan voor fluweel. “Door met de richting mee te wrijven, haal je gemakkelijk pluisjes en haartjes weg. Bovendien is het materiaal goed schoon te maken met shampoo.”

Quote Ik heb een robotstof­zui­ger die ook dweilt. Je ziet niet eens dat wij een kat hebben Nikki van Dijl

Andere goede opties zijn microvezel en crypton, volgens Van Meesters Meubelreiniging. Het voordeel van beide stoffen is dat ze bijna niet slijten en goed tegen een stootje kunnen. Overigens is het patroon net zo belangrijk, weet de Nederlandse schoonmaakgoeroe Middeldorp. In grof geweven stoffen kunnen gemakkelijk haren van de hond of kat verstrikt raken.

Stoffen

Sommige dierenliefhebbers zweren bij een robotstofzuiger om het huis regelmatig van haren te ontdoen. Nikki van Dijl gebruikt hem zelfs dagelijks. “Ik heb er eentje die ook dweilt. Je ziet niet eens dat wij een kat hebben.” Het is met name handig tijdens kerst, menen gebruikers, want een zwiepende staart van de hond of kat onder de kerstboom maakt dat dennennaalden met bosjes op de grond vallen. Dat ziet er rommelig uit, maar is ook gevaarlijk, waarschuwden de Nederlandse politie en dierenbescherming al eerder.

Volledig scherm Annelies de Groof ontwikkelde een voorwerp waar ze honden en katten mee afschrikt. © Rene Manders/DCI Media Ook de plakroller is een veelgenoemd hulpmiddel. Middeldorp gebruikt het liefst een panty voor het stoffen. “Ben je man en single? Koop dan toch maar een panty”, vertelt ze geamuseerd. “Knip het broekje eraf, tot je twee benen overhebt en sla één daarvan over de Swiffer of de mond van een stofzuiger. Als je dan zuigt, blijven de haren aan je panty plakken en daarmee voorkom je een hoop stank in en rondom de stofzuiger. Aan honden- en kattenharen zit huidvet, wat op den duur zorgt voor een ontzettend muffe lucht.”

Opvoeding

Schade voorkomen, begint natuurlijk bij een goede opvoeding van je hond of kat, meldt AD.nl. Als je niet wilt dat het dier op de zetel ligt, moet je consequent zijn, volgens honden- en kattengedragstherapeut Eline Teygeler. “Dat betekent niet dat je hem hoeft te straffen, maar je mag hem wel de zitbank afsturen als hij er toch ligt. Als je van huis bent, is het blokkeren van je meubels geen slecht idee. Zeker als honden nog jong zijn, is dat een goede manier om consequent gedrag aan te leren. Voor katten is dat lastiger. Die moeten vaak al binnen blijven en liggen het liefst hoog op meubilair.”

Quote Als je van huis bent, is het blokkeren van je meubilair geen slecht idee Eline Teygeler , Tinley Gedragstherapie

Het blokkeren van de zetel is wat Lissa Agema ook doet. Zij heeft vier Beagles en legt standaard een krat op de zitplaats als ze van huis is, want als er een op het meubilair springt, volgt de rest, zo leert de ervaring haar. Annelies de Groof zag zelfs brood in zo’n constructie en ontwierp een kartonnen hulpmiddel om dieren van de zetel af te houden: de Bascover (zie foto hierboven).

Natuurlijke behoefte

Zelfs voor de scherpe nageltjes van je kat is ‘Kattenkrab-bescherming’ ontworpen, een doorzichtig vel dat je makkelijk tegen textiel aanplakt. Volgens honden- en kattengedragstherapeut Eline Teygeler is krabben een natuurlijke behoefte van de kat, maar je kunt wel een alternatief bieden in de vorm van een krabmeubel.

“Bedenk op welke plek in huis je kat het liefst krabt, doet hij dat horizontaal op een kussen of verticaal tegen een stoel? Pas je krabmeubel aan op de wensen van je kat en het probleem is meestal opgelost.”

Het bieden van een alternatief werkt ook als je niet wilt dat je hond of kat op de stoel of bank ligt. “Zowel honden als katten liggen graag iets hoger, op een zacht plekje en het liefst bij ons in de buurt. Dus zorg voor een fijn verhoogd plekje waar ze kunnen liggen. Het lukt mensen vaak niet om consequent dieren van de zetel te houden. Dus dan is het een idee om een plekje op de zetel voor je kat of hond te reserveren met een dekentje.”

“Als je niet wilt dat je beest op het deken komt, tja, misschien moet je dan geen hond of kat nemen. Rommel hoort er nu eenmaal een beetje bij”, sluit Teygeler af.