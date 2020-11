Japanse autoriteiten vinden 164 honden gepropt in klein huisje van 30m2

Inzamelac­tie voor geredde graatmage­re Duitse herder: “Ze woog nog amper 29 kilogram in plaats van 45”

6 april Nadat vorige week twee zwaar ondervoede hangbuikvarkens en een ezel in beslag werden genomen op een hoeve langs de IJzer in Diksmuide - een hangbuikvarken was zelfs al overleden door ontbering - heeft dierenliefhebster Wendy Lammens (21) uit Veurne zelf de Duitse herder van op de hoeve overgekocht. Inspectie Dierenwelzijn oordeelde dat het dier er als enige mocht blijven, hoewel de teef eveneens graatmager was. Er is nu ook een inzamelactie opgestart.