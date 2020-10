Japans park wil met eetbare zakken herten redden van dood door inslikken plastic

De levensech­te robotdol­fijn die op een dag misschien de echte dieren in waterpar­ken kan vervangen

19 oktober Hij dartelt door het water, zwaait met zijn vin en springt gezwind de lucht in. Maar deze dolfijn is geen echte dolfijn. Het is een levensechte robot, bestuurbaar vanop afstand. De maker van het realistische animatronische zeedier heeft grote dromen voor de toekomst: misschien kunnen robotdolfijnen in de plaats van echte dieren mensen in waterparken en aquariums entertainen?