INTERVIEW. “De kip is het meest mishandelde dier op deze planeet”

Drie kinderen gedood door leeuwen in natuurre­ser­vaat in Tanzania

5 augustus Het wereldberoemde natuurreservaat Ngorongoro, in het noorden van Tanzania, is maandag het decor van een afschuwelijk drama geweest. Vier jonge kinderen werden in een bos uit het niets te grazen genomen door een groepje leeuwen. Dat gebeurde terwijl ze op zoek waren naar vee dat was weggelopen bij hun verblijf. Drie van de kinderen overleefden de leeuwenaanval niet. Het vierde slachtoffer ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis.