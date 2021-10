Internationaal wolvenoverleg in Limburg met experts uit Nederland en Duitsland: “Beter eieren voor je geld kiezen en je vee beschermen”

Oudsbergen Marco Goossens, amper vijf weken burgemees­ter en al afgeschil­derd als ‘wolvenha­ter’: “Nee, wij zijn niet an­ti-wolf, maar een omheind reservaat moet toch kunnen?”

9 oktober Een roedel wolven die eens goed te keer gaat in Oudsbergen: meer was er niet nodig om de wereld kennis te laten maken met burgemeester Marco Goossens (CD&V). De opvolger van Lode Ceyssens staat amper vijf weken aan het roer en werd letterlijk voor de leeuwen - ja, wolven - gegooid. Eén Grote Bozen Wolvenfakkeltocht later kreeg hij termen als ‘probleemburgemeester’ en ‘wolvenhater’ naar het hoofd geslingerd, maar de arbeiderszoon laat zich niet uit het lood slaan. “Wij in Oudsbergen anti-wolf? We hebben nochtans 2,5 jaar perfect samengeleefd.”