Infraroodcamera legt unieke beelden vast van albinopanda

In een natuurreservaat in het zuidwesten van China is een volledig witte panda opgedoken op camerabeelden. Het zou de enige ter wereld zijn. Het dier heeft een witte vacht en rode ogen; de kenmerkende zwarte stippen ontbreken dus. Dat doet wetenschappers vermoeden dat het om een albinopanda gaat.

KIJK. De witte panda probeert contact te zoeken met zijn soortgenoten

Het dier werd voor het eerst gezien en gefotografeerd in april 2019, toen het nog een welp was. De eerste – en meteen ook laatste keer – dat het dier gefilmd werd, was in 2020. Tot nu dus. Op nieuwe camerabeelden is te zien hoe de panda contact probeert te zoeken met zijn zwart-witte soortgenoten.

De genetische mutatie zou het leven van de albinopanda niet al te sterk beïnvloeden. Het dier zou in goede gezondheid verkeren. “Het exemplaar zag er sterk uit en zijn stappen waren stevig”, zegt Li Sheng, een onderzoeker van de Universiteit van Peking gespecialiseerd in beren, aan Chinese media. “Tot nu toe kunnen we zeggen dat de witte panda het heel goed doet in zijn soortgroep en in de natuurlijke omgeving.”

“Het is nog onduidelijk of het gen in de kleine pandapopulatie wordt geërfd en gestaag wordt doorgegeven”, klinkt het verder. Ook is er nog meer vervolgonderzoek nodig.

Bruine panda

Dit unieke exemplaar is voorlopig de enige die ooit werd waargenomen. Wel werden er al eerder zeldzame bruine reuzenpanda’s gespot in de bergen van Qinling in China. Zowel bij de witte panda als bij de bruine panda’s is volgens wetenschappers sprake van genmutatie.