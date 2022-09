India verwelkomt opnieuw jachtluipaarden in het wild

De dieren blijven voorlopig in een afgezet gebied en worden in de gaten gehouden. De acht jachtluipaarden kwamen zaterdagochtend aan op de luchtmachtbasis in Gwalior in Madhya Pradesh en werden vervolgens per helikopter naar hun nieuwe woongebied gebracht.

Het project is al meer dan tien jaar in de maak. De eerste besprekingen begonnen in de jaren 90. Ooit leefden Aziatische jachtluipaarden in India, maar in 1952 is de soort er uitgestorven. De ernstig bedreigde ondersoort, die ooit rondzwierf in het Midden-Oosten, Centraal-Azië en India, komt nu alleen nog in zeer kleine aantallen voor in Iran. Volgens experts leven er slechts een vijftigtal van deze dieren nog in het wild.