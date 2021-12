India telt weer minder tijgers: recordaantal van 126 tijgers gestorven in 2021

olmen Half jaar na tijger Paka verliest Pakawi Park nu ook diens zus Awi: “Door een gerichte beet van mannetje Waka was Awi op slag dood”

Triest nieuws uit Pakawi Park. Zo’n half jaar na het overlijden van tijger Paka moet het dierenpark in Olmen (Balen) nu ook afscheid nemen van Awi, de zus van Paka. “Door een gerichte beet van tijger Waka was Awi op slag dood. Niets had ons doen vermoeden dat vrouwtje Awi plots negatief ging reageren naar mannetje Waka.”

