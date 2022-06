In het wild uitgestorven blauwe papegaai vliegt weer rond in Brazilië, met dank aan Pairi Daiza

Maar liefst 22 jaar nadat de Spix’ Ara uitgestorven was in het wild, vliegt de gevederde blauwe papegaai met lange staart weer terug vrij in de natuur.

De Spix’ Ara leefde oorspronkelijk in de vallei van de São Francisco-rivier in Brazilië, maar sinds 2000 komt de vogelsoort niet niet meer voor in het wild. Wereldwijd zijn er nog maar zo’n 200 te bewonderen, waaronder 18 in Pairi Daiza. Het Waalse dierenpark is overigens de enige dierentuin ter wereld waar je de blauwe papegaaien nog kan spotten, de rest zit in kweekcentra in Berlijn en Brazilië.

Al sinds 2018 is Pairi Daiza Foundation bezig met een ontwikkelingsprogramma om de Spix’ Ara te herintroduceren in het wild. Vanavond volgt de laatste fase van het project, de uiteindelijke vrijlating in Noord-Brazilië. “Acht papegaaien worden losgelaten uit hun volière", vertelt Sven Watthy, woordvoerder van Pairi Daiza. Normaal zouden ze de vogels al in 2020 de natuur insturen, maar het project liep vertraging op door mankracht ter plaatse en de coronacrisis. “Maar in tussentijd werden de vogels wel sterk getraind op hoe ze zich moeten voeden en hoe ze roofdieren kunnen herkennen”, aldus Watthy. Al is het nog niet gezegd dat het project ook effectief geslaagd is.

“Alle vogels krijgen GPS-trackers", vervolgt Watthy. “Zo kunnen we het gedrag bestuderen en opvolgen of er koppeltjes worden gevormd en nestjes worden gemaakt. Bovendien zit er al een volgende generatie klaar om de populatie aan te vullen. Het is de bedoeling om vanaf nu twee keer per jaar een handvol papegaaien bij de natuur in te sturen. Maar volgens onze dierenarts duurt het 10 jaar voor je kan zeggen dat het project gelukt is.”