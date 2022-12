IN BEELD. Laatste “restaurantbeer” van Albanië overgebracht naar dierenreservaat in Oostenrijk, na meer dan 20 jaar gevangenschap

Na liefst 20 jaar gevangenschap in erbarmelijke omstandigheden is voor Mark, de laatste van de beruchte Albanese “restaurantberen”, eindelijk een beter leven begonnen. De beer is veilig en wel aangekomen in een berenreservaat in Oostenrijk, laat Four Paws International weten.

Zogenaamde restaurantberen werden jarenlang in Albanië in kleine kooien gehouden bij restaurants en hotels ter entertainment van toeristen, zo legt dierenrechtenorganisatie Four Paws International uit. In 2016 lanceerde de ngo hun ‘Saddest Bears’-campagne, met het doel om de toen nog meer dan 30 restaurantberen in het land te kunnen bevrijden en verhuizen. Nu hebben ze de laatste beer gered.

Redding

De 24-jarige beer Mark is voor zover geweten toch de laatste restaurantbeer in Albanië, zegt Four Paws. Hij zat tot vorige week in een kooi bij een restaurant ergens in hoofdstad Tirana. Helaas zijn er wel nog beren die in slechte omstandigheden in gevangenschap worden gehouden in Albanië, als huisdier of toeristenattractie. Het is in het land nog steeds legaal om privé een beer te houden - als het dier werd geboren in gevangenschap en aan bepaalde andere voorwaarden wordt voldaan, klaagt de organisatie.

Volledig scherm Beer Mark in zijn kooi aan een restaurant in Tirana. © AFP

Maar Mark gaat een heel nieuw leven tegemoet. Hij werd vorige week woensdag, op 7 december, uit zijn kooi gehaald bij het restaurant en arriveerde vrijdag bij zijn gloednieuwe thuis in het gespecialiseerde ‘Bärenwald Arbesbach’ in Oostenrijk. De restauranteigenaar gaf Mark vrijwillig over aan leden van Four Paws en heeft zwart op wit afgesproken dat er aan zijn restaurant nooit meer beren zullen lijden. De afbraak van de kooi waar Mark zat, zou al begonnen zijn.

Repetitief gedrag

Doordat de beer 20 jaar lang in een veel te kleine kooi zat en niet adequaat werd verzorgd, heeft het dier meerdere gezondheidsproblemen. Mark is te dik, heeft meerdere gebroken tanden en vertoonde in Tirana abnormaal gedrag zoals kauwen op de metalen spijlen van zijn kooi en repetitief steeds dezelfde lus afstappen. Dat komt door een gebrek aan beweging en stimulatie in zijn krappe verblijf met betonnen vloeren. Verder had Mark geen enkele plek om rustig alleen te zijn en heeft hij nog nooit een winterslaap kunnen houden.

Volledig scherm Beer Mark in zijn kooi bij een restaurant in Tirana. © AFP

Het is duidelijk dat de kolos dringend betere verzorging nodig heeft. Na een gezondheidscheck door dierenartsen bleef hij gelukkig wel fit genoeg om de lange reis naar zijn betere thuis aan te kunnen. Vorige week was het zover en begon de bruine beer aan de spannende reis van in totaal 44 uur, die hem door Noord-Macedonië, Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Hongarije bracht, voor hij uiteindelijk veilig het berenreservaat in Oostenrijk bereikte. (Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm Beer Mark in zijn kooi bij een restaurant in Tirana. © AFP

Volledig scherm Beelden van het transport van de beer uit zijn kooi. © AFP

Volledig scherm © AFP

Oud brood

Volgens de dierenorganisatie verliep de verdoving om Mark uit zijn kooi te halen en de daaropvolgende reis “kalm en relax”. “We hielden regelmatig pauzes onderweg om te checken of alles oké met hem was en stopten hem geregeld fruit en groenten toe”, zegt een reddingscoördinator van Four Paws.

“Deze beer at twee decennia lang een totaal verkeerd dieet van restaurantrestjes en vooral oud brood", geeft de coördinator nog mee. “De groenten stonden hem eerst niet echt aan, maar hij verorberde met plezier de druiven die we hem gaven.”

Volledig scherm Beeld van voor de redding. Beer Mark in zijn kooi. © AFP

Groot natuurgebied

In Arbesbach zal Mark, samen met drie andere geredde beren, in een prachtig natuurgebied van 14.000 vierkante meter vertoeven. Het reservaat ligt in de Oostenrijkse regio ‘Waldviertel’ (‘Bosdistrict’), bekend voor zijn ongerepte landschappen. Het reservaat is dan ook de geknipte plaats voor beren om voluit hun natuurlijke gedrag te kunnen vertonen, zoals baden, graven, rondstruinen, klimmen en zich verstoppen, ofwel om afzondering op te zoeken, heerlijk te dutten of om een winterslaap te houden.

Spannend

Mark werd bij aankomst in Oostenrijk begroet door een besneeuwd landschap. Het duurde even voor hij op ontdekking ging nadat de deur van de kist waarin hij was vervoerd, werd geopend. Na 20 jaar in een kooi met beton als ondergrond vond de beer het duidelijk even wennen om gewone grond onder zijn poten te voelen. Hij nam eerst rustig en bedeesd alles op vanuit de kist, voor hij eindelijk tot groot jolijt van iedereen die met ingehouden adem aan het kijken was, die eerste stapjes in zijn nieuwe leven zette.

Volledig scherm Beer Mark in zijn nieuwe, besneeuwde habitat in een dierenreservaat in Oostenrijk. © Four Paws International

Omdat het zo spannend is voor de loebas om na al die tijd in een kooi in een hele nieuwe wereld terecht te komen, is het zaak om de introductie in Oostenrijk rustig te laten verlopen. Daarom verblijft Mark eerst tijdelijk in een kleiner, afgesloten deel in het reservaat. Later verhuist hij dan naar het grote terrein waar ook de drie andere beren leven.

“Het was een geweldig en emotioneel moment voor het hele team”, zegt de directrice van Four Paws Oostenrijk over het moment dat Mark uit zijn kist kwam. “Tijdens de reis gaf hij ons een eerste glimp van zijn mooie karakter en we kunnen niet wachten om hem verder te zien ontwikkelen. We zijn blij voor hem dat alles nu rustig zijn gangetje kan gaan in het besneeuwde Waldviertel.”

Volledig scherm Beer Mark vlak voor hij zijn eerste stapjes zette in zijn nieuwe thuis. © Freiwillige Feuerwehr Arbesbach

Hoofdstuk afgesloten, maar werk niet gedaan

Met de redding van Mark ziet het leven van de beer zelf er beter uit, maar wordt er ook een einde gemaakt aan het trieste hoofdstuk van gevangen restaurantberen in Albanië, aldus Four Paws. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor het welzijn van wilde dieren in Zuidoost-Europa!”

De projectcoördinator voegt nog toe dat “geen enkele particulier een beer of ander wild dier zou mogen houden”. “Een volledig verbod hierop is de enige oplossing om de uitbuiting en het lijden van deze dieren tegen te gaan. Ons werk in Albanië is nog lang niet over.”

Volledig scherm Beer Mark in Tirana. © AFP

Volledig scherm De beer tijdens zijn transport. © AFP

Volledig scherm In Oostenrijk assisteerde de brandweer. © Freiwillige Feuerwehr Arbesbach

Volledig scherm In Oostenrijk assisteerde de brandweer. © Freiwillige Feuerwehr Arbesbach

Volledig scherm © Freiwillige Feuerwehr Arbesbach

