IN BEELD. Dit zijn de winnaars van ‘Wildlife Photographer of the Year’: bekijk hier de meest unieke natuurbeelden

‘The big buzz’, Karine Aigner

De hoofdprijs ging dit jaar naar de Amerikaanse fotografe Karine Aigner. Haar foto, met de naam ‘The big buzz’ (‘De grote drukte’, maar ook ‘Het luide gezoem’ ), toont een berg mannelijke cactusbijen die willen paren met het enige vrouwtje in de groep, tegen een achtergrond van verschroeiend zand op een ranch in de Amerikaanse staat Texas.

Volledig scherm ‘The big buzz’ ('De grote drukte'). © Karine Aigner, Wildlife Photographer of the Year

‘De schoonheid van de balein’, Katanyou Wuttichaitanakorn

De 16-jarige Katanyou Wuttichaitanakorn uit Thailand mocht de prijs voor ‘Jonge Natuurfotograaf van het Jaar’ in ontvangst nemen. Op de foto is de donkere huid en het roze tandvlees van een walvis te zien. Het beeld toont ook de balein aan de bovenkaak van het dier, een soort zeefachtige structuur waarmee de walvis voedsel uit het water kan filteren. In het midden zijn nog twee sardientjes te zien die door de lucht vliegen terwijl ze aan het enorme zeedier proberen te ontsnappen.

Volledig scherm 'The beauty of baleen' ('De schoonheid van de balein'). © Katanyou Wuttichaitanakorn, Wildlife Photographer of the Year

‘Het overlijden van Ndakasi’, Brent Stirton

De Amerikaan Brent Stirton legde de laatste momenten van de wereldberoemde berggorilla Ndakasi vast. Het dier werd gered toen ze amper twee maanden oud was nadat stropers haar moeder hadden gedood. Ndakasi groeide vervolgens op in het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo.

De aap ging viraal op sociale media nadat twee parkwachters, Mathieu Shamavu en Patrick Sadiki, een grappige selfie met Ndakasi en een andere gorilla, Matabishi, hadden genomen. Op 26 september 2021 stierf Ndakasi in de armen van haar redder en verzorger Andre Bauma. De aap was al een tijdje ziek. Ze werd veertien jaar oud.

Volledig scherm 'Ndakasi's passing' ('Het overlijden van Ndakasi') © Brent Stirton, Wildlife Photographer of the Year

‘Hemelse flamingo’s’, Junji Takasago

Junji Takasago, een fotograaf uit Japan, maakte dit spectaculaire beeld van een groep flamingo’s die hoog in het Andesgebergte bij Salar de Uyuni, de grootste zoutvlakte ter wereld, staan. Salar de Uyuni heeft een oppervlakte van meer dan 10.500 vierkante kilometer en bevindt zich in Potosí, in het zuidwesten van Bolivia.

Takasago ging erg ver om het fenomeen vast te leggen. Zo leed hij aan hoogteziekte toen hij de foto nam.

Volledig scherm 'Heavenly flamingos' ('Hemelse flamingo's') © Junji Takasago, Wildlife Photographer of the Year

‘Het stervende meer’, Daniel Núñez

Hoewel de onderstaande foto er kleurrijk uitziet, is het water van het meer erg vervuild. Núñez gebruikte een drone om het sterke contrast tussen het woud en de algengroei aan de rand van het Amatitlán-meer in Guatemala weer te geven. In het water zijn blauwalgen door de aanwezigheid van vervuilende stoffen zoals rioolwater dat uit Guatemala City wordt geloosd.

Volledig scherm 'The dying lake' ('Het stervende meer') © Daniel Núñez, Wildlife Photographer of the Year

‘Vallende ster’, Tony Wu

Tony Wu nam dit beeld aan de Japanse kust. Op de foto is een enorme zeester tijdens de bevruchting te zien. Zeesterren paren namelijk niet met soortgenoten, maar laten grote hoeveelheden geslachtscellen los in het water.

Volledig scherm 'Shooting star' ('Schietende/vallende ster') © Tony Wu, Wildlife Photographer of the Year

‘De vleermuizenvanger’, Fernando Constantino Martínez Belmar

De foto van Mexicaan Fernando Constantino Martínez Belmar is genomen in de ‘Grot van de Hangende Slangen’ in Kantemó, Mexico. s’ Avonds vliegen duizenden vleermuizen uit de grot om naar insecten te zoeken. Als ze vertrekken, hangen de rattenslangen klaar aan de wanden van de grot om de vleermuizen op te peuzelen.

Volledig scherm 'The bat-snatcher' ('De vleermuizenvanger') © Fernando Constantino Martínez Belmar, Wildlife Photographer of the Year

‘Het berenhuis’, Dmitry Kokh

Op het eiland Koljoetsjin, vlak bij de Siberische kust, kwam de Russische fotograaf Dmitry Kokh plots een groep ijsberen tegen die hun intrek hadden genomen in een verlaten weerstation.

Volledig scherm 'House of bears' ('Het berenhuis') © Dmitry Kokh, Wildlife Photographer of the Year

‘Theater van vogels, Mateusz Piesiak

Dit beeld, genomen in Polen, toont het moment waarop een slechtvalk enkele bonte strandlopers doet opvliegen.

Volledig scherm 'A theatre of birds' ('Een theater van vogels') © Mateusz Piesiak, Wildlife Photographer of the Year

‘Puff Perfect’, José Juan Hernández Martinez

Een mannelijke houbara van de Canarische Eilanden laat zijn pluimen zien tijdens zijn paringsdans. José Juan Hernández Martinez kon dit moment vastleggen in Spanje.

Volledig scherm ‘Puff perfect’ © José Juan Hernández Martinez, Wildlife Photographer of the Year