IN BEELD. Dansende beren en lachende slang: dit zijn de grappigste dierenbeelden die kans maken op de ‘Comedy Wildlife Photography Awards’

Dit zijn ze dan, de finalisten van de ‘Comedy Wildlife Photography Awards’ van 2021. Maak uw lachspieren maar los, want de selectie is opnieuw een reeks doldwaze beelden geworden. De uiteindelijke winnaars worden op 22 oktober bekendgemaakt.

De ‘Comedy Wildlife Photography Awards’ werd in 2015 opgericht door de fotografen Paul Joynson-Hicks en Tom Sullam die een wedstrijd wilden creëren die zich richtte op de luchtige kant van natuurfotografie en het behoud van de dierenwereld door middel van humor. De shortlist toont dit jaar de meest veelzijdige mix die tot nu toe in de competitie is gezien.

“We waren overweldigd door het aantal en de kwaliteit van de inzendingen die we dit jaar ontvingen, met meer dan 7.000 foto’s uit alle hoeken van de wereld”, zegt Joynson-Hicks. “Het enorme aantal beelden dat we elk jaar ontvangen, illustreert de goesting die er is om met dierenbehoud bezig te zijn en herinnert ons eraan dat dieren in het wild ongelooflijk hilarisch kunnen zijn en dat we er alles aan moeten doen om de dierenwereld te beschermen.”

“Het was dit jaar moeilijker dan ooit om de selectie te maken”, zegt Sullam. “Er waren zoveel grappige foto’s die ons aan het lachen brachten dat we uitkwamen bij een top 42. We kunnen niet wachten om te zien wat het publiek zal kiezen als favoriet en kijken ernaar uit om de foto’s te presenteren op ‘The Photography Show’ in Birmingham in september.”

