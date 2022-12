Honderden dode Kaspische zeehonden aangespoeld in Rusland

Kust Bekendste badgast van onze kust Oscar, de grijze zeehond, overleden: “Hij stierf natuurlij­ke dood, na lang en mooi leven”

Amper een week nadat we Oscar de grijze zeehond voorstelden in deze krant, is het dier dood aangespoeld in Wenduine. “We zijn toch blij dat Oscar zijn laatste jaren ongestoord en al zonnebadend op onze stranden kon doorbrengen”, zegt Luc David van het NorthSealTeam, die de zeehond z’n naam gaf. “Hij heeft een mooi leven gehad, want hij was naar schatting tussen de 20 en 25 jaar oud.”

12 augustus