Honderden Amerikaanse vogelaars troepen samen om “uitzonderlijk zeldzaam" vogeltje te zien

Enthousiaste vogelaars trotseerden de regen, wind en koude om het kleurrijke, en eerder zeldzame, vogeltje te spotten. Een unieke kans, zo dachten ze wellicht. De purpergor verblijft immers het liefst in warmere streken zoals Mexico, de Bahama’s, Cuba en Jamaica. Soms waagt hij zich in Florida, maar in Washington lijkt hij per vergissing terecht te zijn gekomen. Daarbij dalen de aantallen van de purpergors waardoor het vogeltje al sinds 2004 op de Rode lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resource) staat.