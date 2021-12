Hond in Engeland verslindt zes dozen kerstchocolaatjes en overleeft het maar net

Een vrouw in het Engelse Plymouth heeft de schrik van haar leven gehad toen haar hond Hugo, een 6-jarige Staffordshire Bull Terriër, plots bloed begon over te geven. Het beestje bleek zes dozen met kerstchocolaatjes naar binnen te hebben gewerkt en moest met spoed naar een dierenarts.

“Ik was even kort naar de winkel gegaan en toen ik terugkwam lagen er overal verpakkingspapiertjes op de grond”, vertelt het baasje aan Britse media. Haar terriër had zich gulzig op de kerstchocolaatjes gestort. Niet minder dan zes dozen waren er doorheen gegaan. Dit gevaarlijke chocolademaal leidde er al snel toe dat Hugo bloed begon over te geven en een beroerte kreeg.

Het baasje belde de dierenambulance. Na een röntgenfoto bleek dat de hond niet alleen chocola, maar ook verpakkingsfolie in zijn maag had. Een operatie was noodzakelijk om alles te verwijderen.

Geluk

Een dierenarts laat weten dat Hugo geluk heeft gehad. Als het hondje iets later was aangekomen, was hij waarschijnlijk overleden. Chocolade is namelijk héél schadelijk voor honden. Dat komt doordat het de voor honden giftige stof theobromine bevat. Hoe puurder de chocola, hoe meer theobromine, en hoe giftiger de lekkernij dus voor viervoeters is. Mogelijke gevolgen van het eten van chocolade zijn onder meer hartkloppingen, diarree, overgeven, epileptische aanvallen en erger.

Waarschuwing

Het verhaal wordt gezien als een zoveelste waarschuwing om altijd op te passen met honden en (onder meer) chocolade en andere zoetigheden.

“Velen van ons hebben op dit moment heel wat lekkers, snoep en chocolaatjes in huis, en hoewel de feestdagen een tijd van verwennerij kunnen zijn, is het belangrijk om te onthouden dat sommige van deze voedingsmiddelen zeer schadelijk zijn voor onze huisdieren”, stelt dierenarts Donna Southwould aan ‘The Guardian’. Ook onder andere druiven, rozijnen, avocado, ajuinen en look zijn gevaarlijk voor viervoeters.

Met Hugo is het gelukkig goedgekomen. De hond is inmiddels weer thuis en maakt het naar omstandigheden goed. “Een kerstwonder”, aldus zijn opgeluchte baasje.

Volledig scherm © PDSA