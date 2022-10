Hond die jarenlang zelfstandig busritjes maakte en uitgroeide tot “icoon van Seattle” gestorven in haar slaap

In 2015 was Jeff Young, het baasje Van Eclipse, op zijn gemak een sigaret aan het roken in Seatlle (VS). Daardoor besefte hij niet dat Eclipse - zijn lieve, maar ongeduldige labrador - zelf op een bus was gestapt. De bus reed weg mét Eclipse, maar zonder Young. Die vond haar wat later gelukkig terug in het hondenpark. Blijkbaar had Eclipse haar gebruikelijke park zelf herkend en was ze tijdig uit de bus geraakt.