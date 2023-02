Hond Bisbee heeft volgens Guinness World Record langste tong ter wereld

Vijftien aangespoel­de walvissen op amper twee maanden: wat is er aan de hand langs de oostkust van de VS?

Maandag spoelde een 10 meter lange bultrugwalvis aan op het strand van Hempstead in New York. Het is de vijftiende dode walvis die is aangespoeld langs de oostkust van de Verenigde Staten op twee maanden tijd. Sommige milieuactivisten wijzen met een beschuldigende vinger naar de voorbereidingen van de bouw van enkele offshore windparken in de Atlantische oceaan. Marinebiologen ontkennen een verband.