‘Home sweet home’: onderzoek toont aan dat katten meestal niet verder dan tientallen meters van huis zwerven

Het volgende scenario is kattenbaasjes hoogstwaarschijnlijk niet vreemd: je viervoeter gaat naar buiten en komt pas enkele uren later terug. Maar waar is je huisdier in de tussentijd geweest? En hoe ver weg is de kat precies van huis gewandeld? Op die vragen hebben Noorse onderzoekers een antwoord gevonden. Uit hun studie blijkt namelijk dat katten meestal niet verder dan enkele tientallen meters van huis zwerven.

Onderzoekers en masterstudenten van de Milieu- en Biowetenschappelijke Universiteit van Noorwegen (‘Norges miljø- og biovitenskapelige universitet’ of NMBU) hebben het mysterie rond de avonturentocht van huiskatten opgelost. De onderzoekers rustten in totaal 100 katten in een klein dorpje in Oost-Noorwegen uit met een gps-tracker. Zodra de katten buiten op ontdekkingstocht gingen, werden ze gevolgd. “De bedoeling was om de bewegingen van een volledige kattenpopulatie binnen dezelfde regio in kaart te brengen”, zegt NMBU-professor Richard Bischof.

De eigenaars van de katten woonden allemaal in een straal van ongeveer één vierkante kilometer, wat de onderzoekers een erg gedetailleerd inzicht gaf in de activiteiten van een groot aantal katten in een klein gebied. Dat maakte het onderzoek bovendien uniek.

De tuin van de buren

De resultaten van het Noorse onderzoek komen overeen met gelijkaardige studies die eerder al in andere Europese landen werden uitgevoerd. Zo blijven katten veel dichter bij huis dan hun baasjes denken. Het huisider brengt 79 procent van zijn of haar tijd door in een straal van 50 meter rond het huis van de eigenaar. De gemiddelde maximale afstand voor alle katten bedroeg 352 meter.

“Sommige individuen zwierven vrij ver, soms enkele kilometers, maar dat waren de uitzonderingen”, verklaart Bischof. De meeste katten bevinden zich “letterlijk om de hoek” wanneer ze buitengaan, klink het.

Het ‘katschap’

De Noorse onderzoekers zijn de eersten die zo veel katten in een klein gebied hebben gevolgd. Volgens professor Bischof beschouwen heel wat baasjes hun huisdier niet zozeer als “deel van een grotere dierenpopulatie”, maar behoren ze wel degelijk tot het ‘katschap’ of het landschap van katten. “Dat is de gecombineerde intensiteit waarmee een gebied gebruikt wordt door alle katten die er leven. Wij konden er nu een kaart van maken aan de hand van de gps-gegevens.”

De resultaten van de studie geven echter weer dat er grote verschillen tussen de individuele katten en hun gebruik van het landschap bestaan. “Dat is vrij typisch”, legt professor emeritus Bjarne O. Braastad uit. “Katten hebben verschillende persoonlijkheden en dat weerspiegelt het onderzoek.” De professor legt uit dat de huisdieren waarschijnlijk het grootste deel van hun tijd rusten in de buurt van hun woning of in hun eigen tuin. Braastad benadrukt bovendien dat alle katten die aan het experiment deelnamen gesteriliseerd of gecastreerd waren. “Dat zal uiteraard een belangrijke rol hebben gespeeld. Dergelijke katten hebben minder de neiging om rond te zwerven.”

Het onderzoek kreeg al heel wat aandacht in zowel de Noorse als in de buitenlandse media. “Mensen zijn duidelijk erg nieuwsgierig naar wat hun kat doet als ze buiten is. Er was echt veel belangstelling”, aldus de onderzoekers.