Hoe weten eekhoorns of ze die verre sprong naar een tak halen? Onderzoekers hebben het geheim ontrafeld

Grizzly­beer die natuurlij­ke dood stierf plots onthoofd en ontklauwd aangetrof­fen in Yellowsto­ne National Park

7 juli Milieuautoriteiten in de VS hebben een onderzoek ingesteld nadat een grizzlybeer onthoofd en ontklauwd is teruggevonden ten noorden van Gardiner, Montana. De 25 jaar oude beer woonde in het Yellowstone National Park en was vermoedelijk een natuurlijke dood gestorven, maar toen parkrangers het dier de volgende ochtend wilden bergen, troffen ze hem zwaar verminkt aan. Het incident zorgt voor veel verontwaardiging.